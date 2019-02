Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfallflucht in Remscheid-Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nach einer Unfallflucht in Remscheid sucht die Polizei nach Zeugen. Am vergangenen Samstag (23.02.2019), gegen 21.00 Uhr, kam es auf der Barmer Straße zu einem Unfall. Ein Unbekannter überfuhr mit seinem Fahrzeug eine Verkehrsinsel. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Zeugen hatten Unfallgeräusche gehört und die Polizei informiert. Nach ersten Erkenntnissen ist das unfallflüchtige Fahrzeug stärker beschädigt. Es könnte sich dabei um eine silberne B-Klasse von Mercedes-Benz handeln. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

