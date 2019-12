Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht nach Unfall mit Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.12.2019, vermutlich gegen 22:15 Uhr, verursachte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz vor der Tanzschule in der Wiesentalstraße einen Unfall und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Ein geparkter Daimler Benz AMG wurde dadurch, vermutlich beim Parkvorgang, an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden am Daimler Benz liegt bei circa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich an das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Pascal Leitner

Telefon: 07621 176-350

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell