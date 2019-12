Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein - Auffahrunfall auf der L116

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 11.12.2019 gegen 08:00 Uhr, kam es auf der L116 zu einem Verkehrsunfall. Der 19-jährige Unfallverursacher fuhr dabei mit seinem PKW auf einen verkehrsbedingt wartenden PKW auf, wodurch der PKW-Fahrer leicht verletzt wurde. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 17.000EUR.

