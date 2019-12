Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug in der Blumenstraße

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 12.12.2019, zwischen 06:30 Uhr und 12:15 Uhr, kam es in Herbolzheim in der Blumenstraße durch bisher unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten, schwarzen Pkw. Hierbei wurde die Fahrertüre des am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugs zerkratzt.

Der Polizeiposten Kenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

