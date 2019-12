Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Umweltgefährdende Abfallentsorgung Zeugen gesucht

Neumünster (ots)

Bordesholm. Am 11.12.2019 wurden gegen 15.00 Uhr mehrere Ölkanister durch Spaziergänger festgestellt. Die Kanister lagen in einem Waldstück an der Straße Aalredder, am Weg zu den in der Nähe liegenden Tennisanlagen des TSV Bordesholm. Die herbeigerufenen Beamten der Polizeistation Bordesholm stellten fest, dass alle 5 Ölkanister mit 5 Litern Fassungsvermögen und eine Kunststoffölflasche mit vermutlich Altöl befüllt waren. Entsprechende Spuren wurden gesichert. Wer Angaben über die Herkunft dieser Behälter machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, möge sich bei der Polizeistation Bordesholm unter der Rufnummer: 04322 96100, melden

Jochen Lentföhr

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell