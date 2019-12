Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Verfolgungsfahrt auf der BAB 7

Neumünster (ots)

Am gestrigen 11.12.2019, gegen 22.10 Uhr, sollte der Fahrer eines Mercedes CLK zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Die Beamten des Polizei-Autobahnreviers Neumünster versuchten das Fahrzeug, das auf der BAB7 in Richtung Norden fuhr, an der Anschlussstelle Neumünster Nord anzuhalten. Der Fahrer reagierte allerdings nicht auf die Anhaltezeichen und beschleunigte sein Fahrzeug sogar noch. Mehrere Versuche die Fahrt des 71-jährigen Fahrers zu stoppen misslangen. Er führte seinen Mercedes unbeirrt, mit einer Geschwindigkeit, die teilweise über 200km/h lag, weiter. Es wurden mehrere Streifenwagen eingesetzt und schließlich gelang es, den Fahrer des Mercedes CLK, an der Ausfahrt Schuby zum Halten zu bringen. Der in Geilenkirchen wohnhafte Mann hatte keinen gültigen Führerschein und der von ihm gefahrene PKW war nicht ordnungsgemäß zugelassen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde während der Verfolgungsfahrt niemand gefährdet oder gar verletzt. An einem Streifenwagen und an dem Mercedes CLK entstand leichter Sachschaden.

Jochen Lentföhr

