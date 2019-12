Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumunster - Gasalarm in Schule - Ermittlungen vor dem Abschluss

Neumünster (ots)

191211-1-pdnms Gasalarm in Schule - Ermittlungen der Kripo vor dem Abschluss Neumünster. Siehe auch unsere Meldung 191024-3-pdnms. Am 24.10.19 wurden Feuerwehr und Polizei in die Schule der Beruflichen Bildung in die Parkstraße gerufen. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler klagten über Kopf,- Halsschmerzen und Husten. Die Feuerwehr Neumünster rückte mit einem Großaufgebot an. Die Ursache der Beschwerden konnte lange Zeit nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Neumünster setzte ihre Ermittlungen fort, vernahm zahlreiche Schülerinnen und Schüler und wurde von der Schulleitung unterstützt. Die Arbeit führte jetzt zum Erfolg: Ein 17-jähriger Schüler soll mit Tierabwehrspray hantiert und so den Einsatz ausgelöst haben. Der Jugendliche hat sich nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung zu verantworten.

