Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau-Fahl: Lkw-Fahrer ohne Schneeketten am Feldberg beanstandet - Aktuell wieder Schneekettenpflicht für Lkw

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.12.19, ab dem frühen Morgen, führten die Schneefälle zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B317 am Anstieg zum Feldbergpass. Hier fuhren sich im Laufe des Vormittages eine Vielzahl von Lkw fest und konnten ihre Fahrt auch teilweise mit aufgezogenen Schneeketten nicht mehr fortsetzen. Aufgrund der angeordneten Schneekettenpflicht für Lkw über 7,5 Tonnen, beanstandete die Polizei aus dem Oberen Wiesental insgesamt neun Lkw-Fahrer, welche ohne Schneeketten unterwegs waren. Nachdem unermüdlichem Einsatz der Räumdienste und der Kontrollen der Polizei beruhigte sich die Situation gegen 14 Uhr wieder. Wie bereits vermeldet gilt derzeit für die B317, Todtnau-Bärental, und die L126, Todtnau-Oberried, wiederum eine Schneekettenpflicht für Lkw über 7,5 Tonnen. Es ist mit Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten zu rechnen. Die Straßenmeisterei ist momentan auch wegen Schneebruchs an Bäumen im Einsatz.

