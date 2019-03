Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Bankmitarbeiter in Waren (Müritz) verhindert weiteren Betrug

Waren (Müritz) (ots)

Am heutigen Tage informierte ein Mitarbeiter einer Sparkasse in Waren (Müritz) die Polizei über einen möglichen Trickbetrug. Er bewahrte eine 92-Jährige damit vor weiterem Schaden.

Bereits am 05.03.19 hatte die Seniorin aus Waren einen Anruf von einer angeblichen Anwältin "Frau Zimmermann" bekommen. Die Geschädigte hätte an einem Gewinnspiel teilgenommen und dabei sei ihr Name und ihre Bankverbindung missbräuchlich verwendet worden. Die angebliche Anwältin befände sich gerade an einem Gericht in Belgien und würde für sie eine Entschädigung erstreiten müssen. Dafür bräuchte sie jedoch eine Kaution in Höhe von fast 4000 EUR. Man vereinbarte, dass die Geschädigte das Geld in einen Umschlag packt und per Einschreiben nach Belgien schickt. Das tat die Frau auch noch am Dienstag.

Heute (07.03.19) erhielt die 92-Jährige erneut einen Anruf. Der nun männliche Anrufer nahm Bezug auf das vorherige Gespräch mit der Anwältin und forderte die Frau auf, weitere 22.000 EUR an die bekannte Adresse zu schicken.

Als die Seniorin das Geld von der Bank abheben wollte, wurde der dortige Mitarbeiter aufmerksam und informierte nach Rücksprache mit der Geschädigten die Polizei. Damit bewahrte er sie vor einem weit größeren Verlust. Vielen Dank dafür.

Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

