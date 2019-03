Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Raubstraftat auf NETTO-Markendiscount in Stralsund, Knieperdamm

PHR Stralsund (ots)

Zu einer Raubstraftat kam es am 06.03.2019 gegen 19:30 Uhr in einem Stralsunder NETTO-Markendiscount im Knieperdamm. Eine vermummte Person betrat zur genannten Zeit den Einkaufsmarkt, ging zielgerichtet auf eine Angestellte im Kassenbereich zu und hatte ein Messer in der Hand. Im weiteren Verlauf forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Ein Kunde des Marktes erkannte den Überfall und informierte sofort die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg unter der Notrufnummer 110.Der Tatverdächtige bemerkte den Anruf des Kunden, griff in die Kasse und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Ein weiterer Kunde verfolgte den Täter, brach dann aber die Verfolgung ab. Die betreffende Angestellte an der Kasse blieb unverletzt. Der Täter erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld und floh nach der Tat in Richtung alten Friedhof/ Hainholzstraße. Die unmittelbar nach Bekanntwerden des Sachverhalts durchgeführte Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief erfolglos. Es wurden u.a. zwei Fährtensuchhunde des Polizeihauptreviers Stralsund eingesetzt. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Nach den ersten Zeugenhinweisen wird der Tatverdächtige wie folgt beschrieben: - männliche Person, ca. 170 cm groß, schlanke Figur, bekleidet mit dunkler Hose und Jacke mit Kapuze, die Hose hatte auf einem Hosenbein eine weiße Aufschrift. Der Tatverdächtige hatte nur den rechten Schuh an, weil er den linken Schuh auf der Flucht verlor. Personen, die Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen dem Polizeihauptrevier Stralsund (Tel.: (0383128900) jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei www.polizei.mvnet.de) mitzuteilen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

