Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg-Hochwertige Arbeitsmaschinen gestohlen

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte einen Bauwagen an der Hagener Straße auf. Sie entwendeten hochwertige Arbeitsmaschinen wie Flex, Hilti und Schlagschrauber. Die Täter hebelten ein Fenster und die Zugangstür zu dem Bauwagen auf und nahmen die Geräte an sich.

