Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbrecher haben es auf Süßigkeiten und Zigaretten abgesehen

Schwelm (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Einbrecher die Tür eines Kiosk an der Wilhelmstraße auf. In dem Kiosk machten sie sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen, der dort an der Wand angebracht war. Sie entwendeten mehrere Zigarettenschachteln, auch auf Süßigkeiten hatten es die Täter abgesehen und griffen in das Süßigkeitenregal. Hinweise gibt es bislang keine.

