Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unfall auf der South-Kirkby-Straße

Sprockhövel (ots)

Eine 44-Jährige fuhr am Donnerstag mit ihrem Peugeot auf der South-Kirkby-Straße in Richtung Hattingen. An der Kreuzung zur Fänkenstraße musste ein vor ihre fahrender 38-Jähriger an der Rotlicht zeigenden Ampel abbremsen. Diese bemerkte die 44-Jährige zu spät. Um einen Zusammenstoß mit dem vor ihr stehenden Pkw zu vermeiden, lenkte die Peugeotfahrerin ihr Fahrzeug nach rechts und stieß hier gegen den neben der Fahrbahn befindlichen Ampelmasten. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 44-Jährige leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

