Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: PKW-Aufbruch am Nachmittag

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Freitag, den 21.02.2020, wurde gegen 14:00 in der Georg-Büchner-Straße bei einem graufarbenen PKW Seat Leon die Seitenscheibe eingeschlagen. Der unbekannte Täter konnte hierdurch eine sich im Fahrzeuginneren liegende Handtasche erbeuten, in welchem sich u.a. Barmittel befanden. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet unter Tel.: 0621/963-2122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise, wer zu diesem Zeitpunkt verdächtige Personen wahrgenommen hat.

