Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Pkw - Parkplatz Friedrich-Eberthalle

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 20.02.2020 auf Freitag, den 21.02.2020 brachen bislang unbekannte Täter einen auf dem Parkplatz vor der Friedrich-Eberthalle in der Erzbergerstraße in Ludwigshafen geparkten Pkw VW auf und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren u.a. ein Mobiltelefon, sowie die darin aufbewahrten Fahrzeugpapiere.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621-963 2222 in Verbindung zu setzen.

