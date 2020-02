Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Schifferstadt)- Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Polizeistreifenwägen

Ludwigshafen (ots)

Am 21.02.2020, kam es gegen 12:33 Uhr in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Funkstreifenwägen (Audi A4) der Polizeiinspektion Schifferstadt. Auf der Kreuzung Mutterstadter Straße und Bleichstraße kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren unter Nutzung von Sondersignalen (Blaulicht und Martinshorn) auf dem Weg zu einem Einsatz. Durch den Verkehrsunfall wurden noch zwei ordnungsgemäß geparkte PKW und ein Hoftor in der Mutterstadter Straße beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 85 000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Die Polizeiautobahnstation Ruchheim wurde mit der Verkehrsunfallaufnahme beauftragt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell