Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Verkehrsunfallflucht in der Stadtmühlgasse

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 20.12.2019, stellte ein 48-jähriger Neustadter um 09:00Uhr seinen VW Sharan am rechten Fahrbahnrand der Stadtmühlgasse ab. Als er gegen 13:10Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Streifschaden an seiner Heckstoßstange fest. Demnach dürfte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den PKW des Geschädigten gerammt und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder der E-Mail-Adresse pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

