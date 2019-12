POL-WHV: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven vom 20.12.-22.12.2019

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Führen von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in drei Fällen

Am 20.12.2019, gegen 14:05 Uhr, ergaben sich im Rahmen einer Verkehrskontrolle Hinweise auf eine Beeinflussung eines 36-jährigen Fahrzeugführers eines BMW in der Preußenstraße in Wilhelmshaven. Ein freiwillig durchgeführter Urintest bei dem Mann aus dem Landkreis Aurich bestätigt, dass eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel vorliegt. In der Nacht vom 21.12. auf den 22.12.2019, um 23.20 Uhr, fiel ein 45-jähriger Pkw-Führer durch seine auffällige Fahrweise in Form von erhöhter Geschwindigkeit und "durchdrehenden, quietschenden" Reifen in der Rheinstraße in Wilhelmshaven auf. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wurde der Konsum von Betäubungsmitteln durch den Fahrzeugführer eingeräumt. Am 22.12.2019, gegen 00:15 Uhr, wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Friedrich-Paffrath-Straße in Wilhelmshaven ein 26-jähriger Pkw-Führer auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Der Fahranfänger gibt im Rahmen der Kontrolle zu, Betäubungsmitteln konsumiert zu haben.

Den drei Kraftfahrzeugführern wurden Blutproben entnommen und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. In allen drei Fällen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

