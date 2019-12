Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Automaten aufgebrochen

Bad Dürkheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montag, 25.11.2019 und Freitag, 20.12.2019 auf dem Campingplatz In den Almen eine Wasserentnahmesäule auf. Es dürfte davon auszugehen sein, dass die Täter das Bargeld der Kasse der Wasserentnahmesäule entwenden wollten, diese war jedoch bereits geleert. Dennoch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 963-0 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

