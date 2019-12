Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Überwachung der Durchfahrtsbeschränkung Bockenheim

Grünstadt (ots)

Am Freitag, 20.12.19, wurde durch das Ordnungsamt, sowie die Polizeiinspektion Grünstadt, in der Zeit von 06:45 Uhr bis 08:20 Uhr in Bockenheim das Durchfahrtsverbot im Haldenweg überwacht, nachdem sich mehrere Bewohner beschwert hatten, dass dort nicht nur landwirtschaftliche Fahrzeuge fahren würden. Im Rahmen der Kontrolle konnten fünf Fahrzeuge festgestellt werden, die den Haldenweg verbotswidrig befuhren, worunter sich erstaunlicherweise zwei der zuvor genannten Beschwerdeführer befanden.

