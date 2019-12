Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeugteile entwendet

Freinsheim (ots)

Ein 44-jähriger Citroen-Besitzer parkte seinen Pritschenwagen in der Nacht vom 19.12.2019 auf den 20.12.2019 in der Gewerbestraße in Freinsheim in einer dortigen Parkbucht. Als er am 20.12.2019 zu seinem Fahrzeug kam musste er feststellen, dass die Heckwand sowie die Eckhaltepfosten der Ladefläche entwendet wurden. Täterhinweise konnte der 44-Jährige keine geben. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 1600,00 EUR. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

