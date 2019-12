Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Wohnungseinbruch in Neustadts Westen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Während der Abwesenheit der Mieterin wurde versucht mit mehreren Hebelansätzen die Wohnungstür der 50-jährigen Dame aufzuhebeln. Zudem wurde mehrfach mit einem Werkzeug ins Türschloss gestochen. Die Wohnungstür hielt den Einwirkungen augenscheinlich stand. Als Tatzeit für den Einbruchsversuch im Westen von Neustadt muss der Zeitraum zwischen dem 11.12.2019 und heute, 12:00 Uhr, angenommen werden. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall in der Ursinusstraße bitte an die Kripo NW unter 06321/854-0 oder per Mail an kineustadt@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Stefan Molter

Telefon: 06321-854-109

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell