Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.12.2019 gegen 10:50 Uhr kam es an der K23 (Martin-Luther-Straße) Einmündung B39 (Mußbacher Landstraße) zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurde. Eine 62-jährige Autofahrerin befuhr die Martin-Luther-Straße und musste an der Einmündung in die B39(Stop-Zeichen) verkehrsbedingt anhalten. Die dahinter fahrende 39-jährige Autofahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 62-Jährigen. Diese erlitt durch den Aufprall ein HWS-Trauma und Kopfschmerzen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe wird mit ca. 15000 Euro angegeben.

