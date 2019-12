Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grundschule Grethen - Brand in Schultoilette

Bad Dürkheim (ots)

Am 19.12.2019 kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Brand in einer Toilette der Grundschule in Grethen. Der Brand konnte durch die eintreffende Feuerwehr schnell gelöscht werden. Weitere Gebäudeteile waren von dem Brand nicht betroffen. Personen kamen nicht zu Schaden. Bis zur Löschung des Brandes wurden alle in dem Gebäude befindlichen Personen vorsorglich evakuiert. Der Schulbetrieb konnte jedoch nach den Löscharbeiten wieder aufgenommen werden. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

