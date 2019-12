Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lkw-Fahrerin mit über 2 Promille auf der A65 unterwegs

Ludwigshafen-Ruchheim (ots)

Am Donnerstagmittag erhielt die Polizeiautobahnstation Ludwigshafen-Ruchheim mehrere Mitteilungen, dass ein Gefahrgut-Lastzug in Schlangenlinien auf der A65 in Richtung Ludwigshafen unterwegs sei. Als das Fahrzeug durch einen Streifenwagen an der Anschlussstelle Mutterstadt zum Anhalten aufgefordert wurde, touchierte die Fahrerin des Sattelzuges die rechte Leitplanke. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle staunten die eingesetzten Polizeibeamten nicht schlecht. Die 50jährige Fahrerin aus dem Raum Neustadt a.d.W. war mit über 2 Promille unterwegs. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Führerschein der 50jährigen wurde sichergestellt. Die Polizeiautobahnstation Ludwigshafen-Ruchheim bittet Zeugen die durch unsichere Fahrweise des Gefahrgut-Lastzuges evtl. gefährdet wurden, sich unter der Tel.-Nr.: 06237-9330, zu melden.

