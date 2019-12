Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Ebertsheim (ots)

Am Donnerstag, 19.12.2019 gegen 13:20 Uhr ereignete sich in der Mertesheimer Straße in Ebertsheim ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 52-jähriger Fahrer eines Ford Transit fuhr auf den VW Golf einer 33-jährigen Fahrerin auf, welche an der dortigen Lichtzeichenanlage aufgrund Rotlicht verkehrsbedingt halten musste. Durch den Aufprall wurde der VW Golf auf den davor wartenden Audi A4 geschoben. Die Fahrerin des VW Golf wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, zwei beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 25.000EUR geschätzt. An dem VW Golf liefen zudem Betriebsstoffe aus, weshalb die Feuerwehr Ebertsheim hinzugezogen wurde. Während der Unfallaufnahme musste die L 395 für ca. eine Stunde einseitig gesperrt werden.

