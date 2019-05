POL-NMS: Eckernförde - Discounter überfallen

Polizeidirektion Neumünster

Eckernförde. Ein bislang Unbekannter betrat Montagabend (27.05.19, 21 Uhr) kurz vor Ladenschluss den Lidl-Markt in der Sauerstraße. Er bedrohte die anwesenden Angestellten (weiblich, 27, 45) mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit den Tageseinnahmen aus dem Kassenbereich flüchtete der Mann zu Fuß. Verletzt wurde niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung, auch unter Einsatz eines Hubschraubers, verlief ohne Erfolg. Täterbeschreibung: Männlich, 190 cm groß, blass, dunkle Hose, schwarze Kapuzenjacke. Die Höhe der geraubten Geldsumme steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04351 / 9080 an die Kripo in Eckernförde.

