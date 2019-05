POL-NMS: Rendsburg - Zeugen nach Unfall gesucht

Polizeidirektion Neumünster

Rendsburg. In der Nacht zum Sonntag (26.05.19) nahmen vier Jugendliche (zwei männlich, zwei weiblich) das Auto eines Familienangehörigen unbefugt in Gebrauch. Es handelt sich um einen VW Passat Kombi, Farbe grau. Die Benutzungszeit lässt sich auf den Zeitraum von Mitternacht bis 4 Uhr (26.05.19) eingrenzen. Der Pkw wurde vermutlich im Raum Rendsburg, Büdelsdorf und Umland gefahren. Frische Schäden am vorderen Kotflügel und auf der rechten Fahrzeugseite deuten darauf hin, dass mit dem Passat ein Unfall verursacht worden sein dürfte. Keiner der Jugendlichen hat einen Führerschein. Die Polizei in Rendsburg sucht den unbekannten Unfallort sowie Zeugen, die den Passat nebst Insassen sahen und Angaben zur Fahrweise / Fahrtstrecke machen können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04331 / 208450.

