Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Vers. Diebstahl - Geschädigte Kundinnen mögen sich melden !

Bad Dürkheim (ots)

Am 19.12.19, gegen 10:40 Uhr, wurde die Polizei von Mitarbeitern des LIDL-Marktes in der Bruchstraße darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich eine Frau im Markt befinde, gegen die ein Hausverbot besteht. Beim Eintreffen der Funkstreifenbesatzung war die Frau, gegen die das Hausverbot besteht nicht mehr vor Ort. Es handelt sich hierbei um eine namentlich bekannte 37-jährige Frau. Diese soll während ihrer Anwesenheit im Geschäft bei drei Kundinnen versucht haben Gegenstände aus deren Handtaschen zu entwenden. Die Kundinnen hatten den Sachverhalt den LIDL-Mitarbeiterinnen mitgeteilt. Sie waren beim Eintreffen der Polizei aber nicht mehr vor Ort. Diese Kundinnen, die fast Opfer eines Diebstahls geworden wären, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Dürkheim Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

