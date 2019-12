Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Pkw-Aufbrüche

Bad Dürkheim (ots)

Am Morgen des 20.12.19 wurden von der Polizei Bad Dürkheim insgesamt vier Pkw-Aufbrüche aufgenommen. Nach bisherigen Feststellungen haben bisher unbekannte Täter in der Nacht zum 20.12.19, an einem Pkw, Ford, der auf dem Wurstmarktplatz abgestellt war eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest, da der Eigentümer noch nicht erreicht werden konnte. Bei einem ebenfalls auf dem Wurstmarkplatz abgestellten Pkw, Dacia wurde auch eine Seitenscheibe eingeschlagen Hier entwendeten die unbekannten Täter neben dem Fahrzeugschein u.a. ein TOM-TOM-Navigationsgerät. In der Dr. Kaufmann-Straße wurde an einem Pkw, Peugeot, die Scheibe an der Fahrertür eingeschlagen. Hier wurden zwei geflochtene Einkaufskörbe und eine Scheibenabdeckfolie mitgenommen. Im Triftweg schlugen die unbekannten Täter eine Scheibe an der Beifahrerseite an einem Pkw, Mazda ein und entwendeten aus der Mittelkonsole ein Tom-Tom-Navigationsgerät.

Der durch die Taten entstandene Schaden konnte noch nicht genau beziffert werden.

Aufgrund der selben Tatbegehungsweise und der räumlichen Nähe der Tatorte zueinander, ist davon auszugehen, da die Taten von ein und den selben Tätern begannen wurden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

