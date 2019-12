Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsüberwachung in der Landwehrstraße

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Heute Morgen wurde im Bereich der Landwehrstraße in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 08:15 Uhr unter dem Motto "Sicherer Schulweg" in einer 30er-Zone die gefahrenen Geschwindigkeiten überwacht. In diesen nur 45 Minuten mussten insgesamt neun Verstöße festgestellt und geandet werden. Der Spitzenreiter in dieser Zeit der intensiven Schulwegbenutzung wurde mit gefahrenen 49 km/h gemessen. *Runter vom Gas! Wir wollen, dass Sie sicher ankommen!*

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Stefan Molter

Telefon: 06321-854-109

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell