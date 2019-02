POL-AUR: Norden - Alkoholisiert Unfall verursacht; Norden - Unfallflucht; Hinte - Radfahrer verletzt; Marienhafe - Unfallflucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - Alkoholisiert Unfall verursacht

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer beobachteten am Freitag um 0:35 Uhr, wie eine Frau mit ihrem Opel Astra in der Osterstraße gegen eine Ampel fuhr. Da die Frau einfach weiterfuhr, riefen sie die Polizei. Die Beamten konnten die 37-jährige Frau aus Hessen ausfindig machen. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Frau erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt.

Norden - Unfallflucht

Ein weißer VW UP ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 6. Februar, in Norden beschädigt worden. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in der Zeit von 7:30 Uhr bis 11 Uhr den am Fahrbahnrand der Großen Mühlenstraße geparkten Volkswagen. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Hinte - Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hinte ist am Donnerstag ein Radfahrer verletzt worden. Eine 50-jährige Frau aus Emden fuhr gegen 14:45 Uhr mit ihrem Citroen C3 auf dem Fasanenweg und wollte auf die Loppersumer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen 38-jährigen Mann aus Hinte, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Loppersumer Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Marienhafe - Unfallflucht

Ein roter Ford ist bei einem Verkehrsunfall in Marienhafe beschädigt worden. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in der Zeit von Donnerstag, 16:30 Uhr, bis Freitag, 6:30 Uhr, den am Fahrbahnrand der Kronstraße geparkten Wagen. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04934 4129 entgegen.

