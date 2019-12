Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Räuberischer Diebstahl

Bad Dürkheim (ots)

Am 20.12.2019 gegen 18:30 Uhr hielt sich eine unbekannte männliche Person in der Weinstraße Süd in der dortigen Müller-Drogerie auf. Die unbekannte Person packte Parfum im Wert von 1136,00 EUR in einen Korb und wollte anschließend den Markt verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Da dies durch eine Mitarbeiterin des Marktes beobachtet werden konnte, stellte sich diese in den Weg des Täters und griff nach den Korb. Der unbekannte Mann stieß daraufhin die Mitarbeiterin, sodass diese gegen die Glaseingangstür fiel. Bei der anschließenden Flucht stolperte der Täter und verlor dabei das Diebesgut. Der Täter setzte anschließend seine Flucht in Richtung Amtsgericht Bad Dürkheim fort. Eine weitere männliche Person versuchte die Mitarbeiter des Markes kurz vor der Tat mit Fragen abzulenken. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne etwas zu kaufen. Bei der flüchtigen Person handelte es sich um einen ca. 1,60 m großen, dunkelhäutigen Mann, Anfang 20 mit sog. Rastazöpfen. Er trug eine schwarze Bomberjacke, dunkle Jeans sowie ein rotes Oberteil. Die zweite männliche Person wird als ca. 1,90 m groß beschrieben, im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Die Person hatte blonde Haare und trug einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war die Person mit einer beigen Kappe. Hinweise zum oben genannten Vorfall und den beschriebenen Personen melden Sie bitte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Weinstr. Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



SB: Bettina Froese, POK´in



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell