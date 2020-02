Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Die Polizei warnt vor falschen Vodafone-Mitarbeitern im Stadtteil Hemshof

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 21.02.2020, gegen 13:30 Uhr, wurde einer 82-jährige Dame in der Bgm.-Grünzweig-Straße in Ludwigshafen durch die Post ein Paket der Firma Vodafone zugestellt, welches sie selbst nicht bestellt hatte. Kurz daraufhin erschienen zwei Männer, welche sich als Mitarbeiter der Firma Vodafone vorstellten, um den im Paket befindlichen Receiver zu installieren. Hierfür wurde ein Betrag von 110 Euro gefordert.

Wie sich im Nachgang herausstellte, wurde weder der Receiver installiert, noch lag bei der Firma Vodafone ein Auftrag zu einer Installation vor.

Die Polizei warnt davor, Fremdem Zutritt in die Wohnung zu gewähren und sich ggfls. vorab mit der entsprechenden Firma oder der Polizei in Verbindung zu setzten.

