Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Beladen ohne Wegfahrsperre Zusammenstoß mit einer Hauswand

Ulm (ots)

Am Samstag in den frühen Morgenstunden belud ein 38 jähriger Mann seinen Transporter an einem Gastro-Betrieb in der Bürgerturmstraße in Biberach. Nachdem der Mann das Fahrzeug kurz verlassen hatte, bemerkt er bei der Rückkehr dass der Transporter wegrollt. Mit einer Kiste unterm Arm musste er mitansehen wie sein Renault Master gegen eine Hauswand fuhr. Er hatte das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert. Durch den Aufprall an der Hauswand wurde die Heckscheibe des Transporters zerstört und die hintere Stoßstange beschädigt. Der Schaden am Renault beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. An der Hauswand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Mau) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0833437)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell