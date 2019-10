Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Motorrad prallt in Gegenverkehr

Falsch überholt hat ein junger Fahrer am frühen Freitag in Geislingen.

Ulm (ots)

Der 16-Jährige stieß kurz vor 8 Uhr frontal mit dem Gegenverkehr zusammen. Er musste anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus. Zuvor fuhr der Jugendliche auf der B10 von Göppingen her in Richtung Stadtmitte. Vor ihm stockte der Verkehr. Den überholte der 16-Jährige, auch über eine Sperrfläche hinweg. An der Einmündung Siechenöschle kam er auf die Linksabbiegespur des Gegenverkehrs. Dort fuhr ein Ford recht langsam. Mit dem stieß der 16-Jährige zusammen, so die Erkenntnisse der Polizei. Durch den heftigen Aufprall wurde der junge Fahrer zu Boden geworfen und verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 16-Jährigen. Sie schätzt den Sachschaden auf rund 5.000 Euro.

Die Polizei mahnt, sich an die Verkehrsregeln zu halten: Sperrflächen werden dort eingerichtet, wo sie zur Sicherheit erforderlich sind. Sie dürfen nicht befahren werden. Wer gegen die Regeln verstößt, macht den Straßenverkehr unberechenbar und schafft dadurch Gefahren für sich und andere.

