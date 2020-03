Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Gaststätteneinbruch in der Bahnhofsstraße

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 29.02.2020, in der Zeit von 03.30 Uhr bis 03.40 Uhr hebelten ein oder mehrere unbekannte Täter die Eingangstür einer Gaststätte auf und entwendeten im Inneren einen sehr kleinen Bargeldbetrag. Im Anschluss flüchteten der oder die Täter in unbekannter Richtung.

