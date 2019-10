Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - PKW stößt mit Kradfahrer zusammen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montagvormittag (21.10.) kam es auf der Straße In der Auen in Höhe der Kreuzung Lustheide zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Kradfahrer.

Der Unfall ereignete sich gegen 9:00 Uhr, als eine 29-jährige Bergisch Gladbacherin auf der Straße In den Auen beabsichtigte, nach rechts in Richtung Köln abzubiegen. Dabei übersah sie einen 56-jährigen Kradfahrer an der Einmündung und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall stürzte der Kradfahrer zu Boden und wurde von seinem Krad eingeklemmt. Er erlitt leichte Verletzungen; der Sachschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt. (ma)

