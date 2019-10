Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Doppelhaushälfte in Lustheide

Bergisch Gladbach (ots)

Die Bewohner einer Doppelhaushälfte im Neufeldweg haben am Sonntag feststellen müssen, dass Einbrecher die Terrassentür aufgebrochen und das Haus durchwühlt haben.

Am Donnerstag (17.10.) waren die Geschädigten gegen 11.30 Uhr für ein paar Tage in den Urlaub gestartet. Als sie am Sonntag (20.10.) gegen 16.30 Uhr zurückkehrten, wunderten sie sich zunächst, dass es im Haus sehr kalt war. Kurz darauf sahen sie offene Schränke und Schubläden, erst danach die eingeschlagene Terrassentür.

Einbrecher hatten das komplette Haus vom Keller bis unters Dach durchwühlt. Mit Schmuck konnten sie unerkannt flüchten.

Zeugen, die in der Zeit vom 17. bis 20. Oktober etwas in Tatortnähe beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

