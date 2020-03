Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Starke Rauchentwicklung

Morbach (ots)

Am Freitag, den 20.03.2020 wurde durch eine Funkstreife der Polizeiinspektion Morbach gegen 23.55 Uhr eine starke Rauchbildung in der Morbacher Bahnhofstraße festgestellt. Eine Überprüfung ergab, dass es aus einem Schornstein der Gemeindeverwaltung Morbach ungewöhnlich stark qualmte. Durch die hinzugezogene Feuerwehr Morbach wurde schließlich festgestellt, dass es durch eine Fehlfunktion in der Heizungsanlage zu der Rauchentwicklung kam. Es entstand kein Schaden. Im Einsatz war die Feuerwehr Morbach, eine Besatzung der DRK sowie die Polizei Morbach.

