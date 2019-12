Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Abwesenheit genutzt und in Einfamilienhaus eingebrochen.

53881 Euskirchen-Kleinbüllesheim (ots)

Am ersten Weihnachtstag kam es zwischen 14.00 Uhr und 19.45 Uhr zu einem Einbruch in der Londoner Straße. Die Unbekannten drangen über die Terrassentüre in das Haus ein. Sie durchsuchten alle Räume und nahmen einen dreistelligen Bargeldbetrag und einige Lebensmittel mit. Zeugen melden sich bitte bei der Euskirchener Polizei unter der Rufnummer: 02251-7990

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell