Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Lack zerkratzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Lack zerkratzt

Ein schwarzer Audi A4 ist in der Nacht zu Freitag in Esens beschädigt worden. Unbekannte zerkratzten den Wagen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand entlang der rechten Fahrzeugseite. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Straße Oberes Jüchen am Straßenrand. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

