Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Diesel gestohlen; Hagermarsch - Vermisster 62-Jähriger aus Bremen tot aufgefunden

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diesel gestohlen

Unbekannte haben in Norden Diesel aus einem Lkw-Tank gestohlen. Der Lkw stand zur Tatzeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 6.20 Uhr, auf einem Firmengelände in der Stellmacherstraße. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Sonstiges Geschehen

Hagermarsch - Vermisster 62-Jähriger aus Bremen tot aufgefunden

Ein seit September 2019 vermisster 62-jähriger Mann aus Bremen wurde tot in Hagermarsch aufgefunden. Zeugen hatten den 62-Jährigen am 17.01.2020 im Deichvorland in Hagermarsch entdeckt und die Polizei informiert. Um die Identität des Toten zweifelsfrei zu klären, wurde ein DNA-Abgleich vorgenommen. Die Vermutung, dass es sich bei dem totaufgefundenen Mann um den Vermissten aus Bremen handelt, wurde nun durch die Analyse des Landeskriminalamts Niedersachsen zweifelsfrei bestätigt. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus.

