Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Gegen Straßenlaterne geprallt - Rollerfahrer flüchtet

Soest (ots)

Ein flüchtiger Rollerfahrer beziehungsweise eine flüchtige Rollerfahrerin und circa 5.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen auf der Clevischen Straße. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Hamm befuhr, gegen 9.10 Uhr, den Colonel-Adam-Weg in Richtung der Clevische Straße, um dort nach links auf der Clevischen Straße seine Fahrt fortzusetzen. Nach dem Abbiegen kam ihm, auf der falschen Straßenseite, entgegen der vorgeschriebenen Fahrspur, ein dunkel gekleideter Kraftfahrzeugrollerfahrer ohne Licht entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Autofahrer mit seinen Wagen nach rechts aus und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Anstatt am Unfallort zu verbleiben fuhr der Rollerfahrer weiter in Richtung Meiningser Weg davon. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

