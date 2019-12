Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Lager/Sachbeschädigungen

Menden (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in eine Lagerhalle an der Fröndenberger Straße eingebrochen. Mitarbeiter bemerkten am Montag um 5 Uhr, dass ein Fenster aufgehebelt wurde. Scheinbar wurde jedoch nichts gestohlen.

Über das letzte Wochenende wurde die Schaufensterscheibe eines Juweliers an der Lenderingser Hauptstraße beschädigt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Menden entgegen.

Am Lupinenweg wurde zwischen Samstagmittag und Montagmorgen an einem Pkw der Heckscheibenwischer abgerissen.

Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Tel. 9099-0.

