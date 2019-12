Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Schalksmühle (ots)

Eine 82-jährige Schalksmühlerin wurde am Freitag vor einer Woche beim Einkaufen in einem Discounter an Wansbeckplatz bestohlen. Sie erstattete erst am Montag Anzeige. Die Seniorin hatte an dem Tattag zwischen 11.45 und 12.45 Uhr zunächst einen Friseur besucht und wollte dann einkaufen. An der Kasse bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie nicht mehr in der Handtasche steckte.

