Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Trickdiebe unterwegs; Magstadt: Unbekannte attackieren 33-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Trickdiebe unterwegs

Mit Trickdieben bekam es eine 83 Jahre alte Frau zu tun, die am Montag gegen 14.00 Uhr zu Fuß in der Heinestraße in Sindelfingen unterwegs war. Die Seniorin wurde aus einem weißen Kleinwagen heraus von einer noch unbekannten Täterin und deren Komplizen angesprochen und nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt. Bereitwillig gab die 83-Jährige Auskunft, worauf die Unbekannte aus dem Fahrzeug ausstieg und sich überschwänglich bedankte. Sie legte der Seniorin eine Halskette um und anschließend fuhr das unbekannte Paar davon. Im weiteren Verlauf bemerkte die 83-Jährige, dass die kleine Tasche, die sie zuvor um den Hals getragen hatte, fehlte. Die Täterin muss diese beim Umlegen der Kette gestohlen haben. In der Tasche befanden sich glücklicherweise keine Wertgegenstände, sondern lediglich Telefonnummern, so dass kein Sachschaden entstand. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen des Diebstahls und bittet auch weitere Geschädigte sich zu melden.

Magstadt: Unbekannte attackieren 33-Jährigen

Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, ermittelt derzeit gegen vier noch unbekannte Personen, die am Montag gegen 19.35 Uhr einen 33-Jährigen aus noch unbekannter Ursache in der Lutzenstraße in Magstadt attackierten. Der 33-Jährige war gerade im Begriff den Fußgängerüberweg in der Maichinger Straße zu überqueren, als ihn die Fahrerin eines PKW verbal anging. Plötzlich mischte sich ihr männlicher Beifahrer ein, stieg aus dem Fahrzeug aus und lockte den Mann in die Lutzenstraße. Dorthin bog die Frau dann ebenfalls ab. Der Unbekannte begann nun auf den 33-Jährigen einzuschlagen. Ein weiterer unbekannter Täter kam im weiteren Verlauf hinzu. Während der Beifahrer das Opfer dann festhielt, trat der zweite Täter auf den Mann ein. Schließlich kam ein dritter Unbekannter hinzu, der den Beifahrer von dem 33-Jährigen wegzog und diesen beruhigte. Alle drei unbekannten Männer flüchteten hierauf in ein nahe gelegenes Haus. Die alarmierte Polizei stellte vor Ort fest, dass der 33-Jährige leicht verletzt worden war. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell