Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag zwischen 05.10 Uhr und 12.30 Uhr in der Gartenstraße in Sindelfingen sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, Zeugen. Ein auf einem Parkplatz abgestellter Dacia wurde durch einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, vermutlich als dieser rückwärts ausparken wollte, beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte jedoch anschließend aus dem Staub.

