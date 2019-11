Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: zwei Unfälle auf der K 1017

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer und eine leicht verletzte Person forderte ein Unfall, der sich am Montag kurz vor 06.00 Uhr auf der Kreisstraße 1017 zwischen Rutesheim und Ditzingen-Heimerdingen ereignete. Ein 44 Jahre alter Ford-Fahrer, der gemeinsam mit einem 47-jährigen Beifahrer in Richtung Heimerdingen unterwegs war, geriet zunächst vermutlich leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Als er den PKW zurück auf die Straße lenken wollte, übersteuerte er das Fahrzeug möglicherweise, so dass der Ford ins Schleudern geriet, nach links von der Fahrbahn abkam und gegen mehrere Bäume prallte. Der Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Männer mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Aufgrund des Unfalls geriet der Verkehr auf der K 1017 ins Stocken. Ein Audi-Lenker bemerkte dies vermutlich zu spät und wollte nach rechts ausweichen, was schließlich dazu führte, dass er ebenfalls von der Fahrbahn abkam und hierbei einen Baum touchierte. Beide PKW waren nach den Unfällen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Ford wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der am Audi entstandene Schaden steht noch nicht fest. Die Person im Audi blieb glücklicherweise unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die K 1017 in beide Richtungen bis gegen 09.00 Uhr gesperrt.

