Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Einbrecher flüchten ohne Beute

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag 22.00 Uhr und Montag 04.45 Uhr eine Discounter-Filiale in der Heimerdinger Straße in Ditzingen-Hirschlanden heimgesucht. Auf noch ungeklärte Art und Weise gelangten die Unbekannten auf das Dach des Gebäudes und verschafften sich gewaltsam über eine Öffnung im Dach Zugang zum Markt. Im Inneren begaben sie sich anschließend in die Räumlichkeiten einer Bäckereifiliale und in den Einkaufsmarkt. Danach machten sich die Täter mutmaßlich ohne Beute aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu setzen.

